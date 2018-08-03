عاجل

عاجل

كوستاريكا

بالفيديو: مصادرة طنين من المخدرات من "القارب الغواصة" في كوستاريكا

تقرأ الآن:

بالفيديو: مصادرة طنين من المخدرات من "القارب الغواصة" في كوستاريكا

One tonne of cocaine seized
© Copyright :
The National Crime Agency
حجم النص Aa Aa

أحبطت شرطة كوستاريكا يوم الخميس 2 أغسطس / آب، عملية تهريب أطنان من الكوكايين وُجدت على متن قارب، في المحيط الهادئ.

وبحسب التصريحات فقد تمت مصادرة أكثر من طنين من الكوكايين على مسافة 80 ميل من الشاطئ، فيما وصفته بأكبر محاولة تهريب مخدرات عبر البحر.

السلطات الكوستاريكية أكدت أنها بدأت بعمليات تمشيط للمحيط الهادئ، بعدما تلقت تقارير من قبل خفر السواحل الأمريكي الأربعاء 1 أغسطس / آب، تؤكد وجود أكثر من 2000 علبة كوكايين، زنة الواحدة حوالي الكيلوغرام.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

الجيش الأردني يقتل مسلحين من "داعش" اقتربوا من حدوده

إسرائيل تقتل 7 مسلحين على حدود سوريا وتعتبر فوز الأسد في حكم المؤكد

"آبل" تصبح اول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية لتريليون دولار

واستخدم المهربون قاربا قديما يسمى "غواصة ناركو"، وهو المعتمد عند عصابات التهريب لصعوبة رصده بالرادار.

وأكدت مصادر بأن خفر السواحل وشرطة مكافحة المخدرات ألقتا القبض على ثلاثة كولومبيين خلال العملية، وأنه تم مصادرة حوالي ستة أطنان من المخدرات خلال العشرة أيام الماضية.