احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشهر فقط

قالت وزارة التموين في مصر الجمعة إن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يكفي الاحتياجات لمدة أربعة أشهر فقط.
وبعدما كانت تحتل مصر المركز الخامس بين دول العالم في مستوى إنتاجية الوحدة المنزرعة من القمح ولا يسبقها في هذا المجال سوى الدول التى يطول فيها موسم زراعة القمح مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا، انجلترا، باتت الجمهورية اليوم أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت الوزارة إن مصر تسعى لشراء 6.5 مليون طن من القمح في السنة المالية 2018-2019، وهي نفس الكمية التي اشترتها العام الماضي.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو-تموز وتنتهي في 30 يونيو-حزيران.
وتطرح مصر مناقصة عالمية لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في 11-20 سبتمبر-أيلول.
مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر قد أصدرت الأربعاء مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر-أيلول.
وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
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