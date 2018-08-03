قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم، الجمعة، إنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سوريا.
وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا يتباحثان بشأن إدلب ومنبج في سوريا
وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا يتباحثان بشأن إدلب ومنبج في سوريا
ويختلف البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسياسة في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتفقا في اجتماع في سنغافورة يوم الجمعة على مواصلة محاولة حل القضايا بين البلدين.
والتقى الوزيران على هامش قمة "آسيان" في سنغافورة.
وفرضت واشنطن عقوبات على اثنين من وزراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اعتقال القس الأمريكي، أندرو برانسون، المتهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.
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وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "تحدثوا عن عدد من القضايا وأجروا محادثة بناءة. ووافقوا على مواصلة محاولة حل القضايا بين بلدينا."