باحث يخترق محطات اتصال لقواعد عسكرية سرية تابعة للجيش الأمريكي

ادعى باحث في الأمن الإلكتروني أنه تمكن من رصد خلل في الاتصال عبر الأقمار الصناعية مما سمح له بتتبع مواقع لجنود الجيش الأمريكي أثناء تحركهم في قواعد عسكرية سرية في مناطق النزاع.
وقال الباحث روبن سانتامارتا من منظمة "ioActive " لصحيفة ديلي تلغراف أنه تمكن من اختراق محطات الاتصال التي يستخدمها الجيش عندما يكون في مناطق نائية مما سمح له بالسيطرة على الاتصال ورصد مواقع لقواعد عسكرية.
وتنبع أهمية هذه المحطات من دورها الرئيسي كوسيلة تواصل أثناء التواجد في مناطق نزاع لا توجد فيها شبكات اتصال آمنة.
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وزعم سانتامارتا أنه اكتشف عيوباً يستطيع من خلالها تعريض طاقم السفن لترددات لاسلكية شبيهة بموجات المايكروييف وكذلك العبث بالأقمار الصناعية وإجبارها على نقل الطاقة الكهرومغناطيسية.
وحذر الباحث من أن هذا الخلل قادر على التأثير على طائرات كبرى شركات الطيران في أوروبا والولايات المتحدة والعالم وادعى أنه قادر على اختراق شاشات الركاب عبر شبكة "الواي فاي" أثناء تحليق الطائرة.
ونبّه سانتامارتا من أن الخطر الرئيسي في هذه العيوب يتعلق بسلامة الأشخاص أو الأجهزة حيث يمكن استغلال هذا الخلل لتعطيل أو تشغيل قمر صناعي وبالتالي من الممكن تنفيذ هجوم منسق من قبل جهة ما.
وأكد الباحث أن هذه النتائج تشكل جزءاً من مشروع أكبر يهدف لرصد نقاط الضعف في أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية المستخدمة في القواعد العسكرية أو في مجال الطيران أو الملاحة البحري.