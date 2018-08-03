لو استثمرت 1000 دولار في أبل قبل 10 سنوات كم ستصبح ثروتك اليوم؟

أعلنت شركة أبل الخميس 2 أغسطس / آب عن وصول قيمة أسهمها إلى تريليون، لتكون أول شركة أمريكية مدرجة للتداول العام بهذه القيمة، حيث وصل سعر السهم الواحد الثلاثاء الماضي إلى 207.5 دولارا، بحسب تقرير لـ CNBC.

هذا يعني أنك لو استثمرت في الشركة قبل عقد من الزمن، لكنت من المحظوظين، فمن آثر التخلي عن مبلغ 1000 دولار وشراء بعض أسهم الشركة، في شهر أغسطس / آب من العام 2008، لوصلت قيمتها الآن إلى حوالي 9222,50 دولار هذا ما عدا العلاوات الأخرى.

وبينما تحسنت أسهم أبل، فإن الأسهم الفردية قد تختلف زيادة أو نقصانا، وهذا أيضا لا ينم عن قيمتها المستقبلية.