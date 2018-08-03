"أضخم درس للغة العربية في العالم" في تل أبيب للرد على قانون الدولة القومية

تجمع آلاف الأشخاص في تل أبيب هذا الأسبوع بسبب ما أطلق عليه "أكبر درس لغة عربية في العالم"، حيث جاء النشاط كردّ على قانون جديد مثير للجدل أقره الكنيست مؤخراً أزال مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد.
وأعلن قانون "الدولة القومية"، الصادر في 18 يوليو، اللغة العبرية لغة الدولة وأعطى اللغة العربية "وضعاً خاصاً".
وقالت ماي آرو، مدير اللغة في صندوق مبادرات أبراهام الذي نظم الدرس الجماعي ، إن القانون "يؤثر على اللغة العربية بطريقة سيئة للغاية".
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وأضافت آرو ليورونيوز أن الحدث سعى لتقديم "طريقة إبداعية عوضاً عن الأساليب العنيفة للرد على هذا التشريع، وأن المشاركين في هذا الحدث في ميدان حبيبة بتل أبيب كانوا حريصين على المشاركة وتكرار الكلمات بحماسة وراءها.
وقالت: "لم يكونوا هناك للوقوف والاستماع فقط".
وخلال الدرس، قالت آرو إنها علمت الحشد "الكلمات السحرية" المستخدمة في الحياة اليومية، مضيفة أن رسالة الحدث كانت التالية: "إذا كنت تهتم، تعلم اللغة العربية، لا تهتم بما يقوله القانون".
واحتفل بقانون "الدولة القومية"، الذي ينص على أن اليهود وحدهم يتمتعون بحق تقرير المصير في إسرائيل، من قبل مؤيديه الذين اعتبروه "لحظة حاسمة"، لكنه أثار انتقادات في جميع أنحاء العالم.
ويبلغ عدد المواطنين العرب في إسرائيل حوالي 1.8 مليون نسمة ، أي حوالي 20٪ من تعداد السكان البالغ 9 ملايين نسمة.