مقتل فلسطيني وإصابة 120 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية وقنابل الغاز

قتل شاب فلسطيني وأصيب نحو 120 آخرون بالرصاص الحي أو بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته القوات الإسرائيلية على المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، 70 منهم تم علاجهم ميدانياً و50 جرى تحويلهم للمستشفيات.

حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً مقتل احمد عطا الله ياغي (25 عاماً)،متأثراً بإصابته.

وكان القتيل ومعه المصابون يشاركون في الأسبوع التاسع عشر من مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، سميت بمسيرات العودة. التي بدأت في آخر أيام آذار مارس الفائت في ذكرى يوم الأرض.

وأفادت وكالة "وفا" نقلاً عن مستشفيات القطاع بإصابة 12 مواطناً بالرصاص الحي، خلال تصدي القوات الإسرائيلية للمواطنين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تحت شعار "جمعة الحرية والحياة"، المتواصلة للأسبوع التاسع عشر على التوالي في غزة.

وأكد نقلاً عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول 6 جرحى أصيبوا بالرصاص الحي خلال إطلاق قوات إسرائيلية متمركزة خلف السواتر الترابية، على مقربة من السياج الحدودي، قرب موقع "ملكة" شرق حي الزيتون، شرق المدينة، الرصاص على مئات المواطنين المشاركين في المسيرة السلمة شرق المدينة، وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت أوقفت إسرائيل الخميس شحنات الوقود والغاز إلى قطاع غزة، رداً على إطلاق الناشطين البالونات المشتعلة التي أحرقت حقولاً في إسرائيل. في حين تتواصل محادثات برعاية الأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار.

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واستهدفت القوات حشود المواطنين شرق بلدة خزاعة في خان يونس جنوب القطاع، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبي، وإصابة آخرين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشعل العشرات من الشبان إطارات مطاطية، في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات عليها علم فلسطين في الأجواء.

واندلعت مواجهات على مقربة من السياج الحدودي، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا شمال القطاع، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي، ما ادى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وأصيب أحد الشبان برصاصة في الحوض، أطلقها عليه جنود إسرائيليون متمركزين خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار وحالته فوق المتوسطة.