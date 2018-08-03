سجنت أصغر عضو في خلية نسائية توصف بالإرهابية في بريطانيا مدى الحياة، على أن تقضي مدة لا تقل عن 13 عاماً خلف القضبان بتهمة التخطيط لشن هجمات في لندن مع شقيقتها وأمها.
السجن المؤبد لأصغر عضو في خلية "إرهابية" نسائية في بريطانيا
السجن المؤبد لأصغر عضو في خلية "إرهابية" نسائية في بريطانيا
وقالت الشرطة الجمعة إن صفاء بولار (18 عاماً) بدأت التخطيط لشن هجوم في بريطانيا، بعد إحباط محاولاتها الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وقال نائب مساعد رئيس الشرطة دين هايدون وهو منسق كبير لشرطة مكافحة الإرهاب: "تمكنت مشاعر الكراهية والفكر السام من النساء الثلاث وكن عازمات على تنفيذ هجوم إرهابي".
وأضاف في بيان "لو نجحن لأدى ذلك إلى مقتل أشخاص أو حدوث إصابات خطيرة".
للمزيد على يورونيوز:
- إدانة بريطاني بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء ماي
- لندن تحكم على صانع قنابل "طالبان" بالسجن مدى الحياة
- كلاب في لندن تتغلب على حرارة الصيف باللهو والسباحة!
وسجل ضباط سريون مكالمات هاتفية بين النساء الثلاث، وتحدثن خلالها عن الهجوم على أنه "حفلة شاي". وتابع الضباط الأم والأخت وهما في سيارة بوسط لندن في نيسان أبريل 2017 فيما تعتقد الشرطة أنها كانت في مهمة استطلاع لأهداف محتملة.
وفي اليوم التالي، ذهبت السيدتان إلى متجر في واندزورث جنوب غرب لندن حيث قامتا بشراء ثلاثة سكاكين.
وقبل شهرين، سجنت الأخت ريزلين بولار (22 عاماً) مدى الحياة مع قضاء ما لا يقل عن 16 عاماً من مدة الحكم في أولد بيلي، بينما حكم على الأم مينا ديتش (44 عاماً) بالسجن 11 عاماً وتسعة أشهر.
يأتي هذا الحكم بعد بعد أسوعين من إدانة الشاب نعيم الرحمن (20 عاماً)، أمام محكمة أولد بيلي بتهمة الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية.