عقوبات أمريكية من "الجحيم" ضدّ روسيا واتهامات بتلاعبها بالانتخابات القادمة

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يوم الخميس 2 آب / أغسطس لفرض عقوبات جديدة قاسية على روسيا ، في الوقت الذي أكد فيه مساعدون للرئيس ترامب بأنها تسعى لاختراق الانتخابات الأمريكية القادمة.

وضمت العقوبات قيودا مالية على صفقات الدين السيادي الجديدة، ومشروعات الطاقة والنفط، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.

وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام "نظام العقوبات الحالي فشل في ردع روسيا عن التدخل في انتخابات التجديد النصفي (المقررة في وقت لاحق من) العام الجاري".

وكان جراهام قال للصحفيين في وقت سابق إنه يخطط لعقوبات "من الجحيم" لمعاقبة روسيا.

وأقر الكونجرس الأمريكي في الصيف الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب. ولم يوقع الرئيس على مشروع القانون إلا بعد أن أقره الكونجرس وبأغلبية ضخمة.

دان كوتس مدير المخابرات الوطنية الأمريكية خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض Reuters

روسيا والانتخابات الأمريكية القادمة

من ناحية أخرى أكد مسؤولون أمريكيون من إدارة ترامب أن إن روسيا تسعى "لاختراق" الانتخابات الأمريكية المقبلة وذلك رغم تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم وقوع أي تدخل.

وشارك أعضاء من فريق ترامب للأمن القومي في إفادة بالبيت الأبيض لتأكيد وجود جهود ضخمة في الوقت الراهن لحماية انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكذلك الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وضم الفريق دان كوتس مدير المخابرات الوطنية، وجون بولتون مستشار الأمن القومي، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

وقال كوتس "نحن نقر بوجود تهديد. إنه حقيقي ومتواصل ونقوم بكل جهد ممكن لتنظيم انتخابات شرعية. إنه (التهديد) يسعى للاختراق ومستمر بنية... دق إسفين وتقويض قيمنا الديمقراطية".

وكان ترامب عبر علنا عن شكه في وجود دور روسي في الانتخابات الأمريكية ليواجه اتهامات من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء بأنه يتجاهل التهديد المحدق بالمجتمع الأمريكي.

وقال ترامب عقب محادثات مع بوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو تموز "لدي ثقة كبيرة في مخابراتنا لكنني أقول لكم إن الرئيس بوتين كان قويا للغاية في نفيه اليوم".

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لكن دان وبولتون وراي وكيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي قالوا إن روسيا تستحق اللوم وكذلك جهات أجنبية أخرى.

وقال كوتس إن التدخل الروسي وصل إلى الكرملين ذاته لكنه لم يقدم تفاصيل، وأضاف كوتس "استخدمت روسيا وسائل متعددة بهدف التأثير من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي... وأدوات أخرى محتملة".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأنشطة غير القانونية تشمل جهودا إجرامية لإعاقة التصويت، وتوفير تمويل غير قانوني للحملة، وهجمات إلكترونية ضد بنى تحتية خاصة بالتصويت، فضلا عن تسلل إلى أجهزة كمبيوتر تستهدف مسؤولين منتخبين وغيرهم.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن حملة التدخل الروسي تسارعت وباتت أكثر تعقيدا منذ انتخابات 2016 وإنها غير موجهة لترجيح كفة حزب على الآخر.

وأوضح المسؤول "أنها تسعى لاستغلال خطوط صدع موجودة في المجتمع والبناء على ما حدث في عام 2016 وليس الأمر مقتصرا على الإنترنت بل يشمل (وسائل الإعلام) المطبوعة والتلفزيون أيضا وفي بعض الأحيان استخدام منصات قائمة سبقت انتخابات 2016".