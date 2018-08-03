والدة أسامة بن لادن ترفض تحميله مسؤولية هجمات 11 سبتمبر

في حوار نادر أجرته صحيفة الغارديان البريطانية مع أفراد من عائلة أسامة بن لادن، قال إخوته غير الأشقاء إن والدته لا تزال في حالة "انكار" لدور ابنها في تخطيط حادث برجي التجارة العالمي بنيويورك في 11 سبتمبر-أيلول عام 2001.

وقال أحمد، وهو أخ غير شقيق لأسامة بن لادن، من منزل العائلة في جدة: "مضي 17 عاماً على (11 سبتمبر-أيلول) ولا تزال (والدته) في حالة إنكار... لقد أحبته حباً كبيراً لدرجة أنها ترفض لومه وتلقي باللوم على من أحاطوا به".

وأضاف: "هي لا تعرف سوى صورة الفتي الطيب لأسامة وهي الصورة التي رأيناه عليها جميعنا. لم تسنح لها فرصة معرفة جانب شخصيته الجهادي".