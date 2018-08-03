شاهد : عودة السكان إلى " بقايا منازلهم " بعد حرائق شمال كاليفورنيا
بدأ السكان بالعودة إلى منازلهم أو بالأحرى بالبحث عمّا تبقى منها بعد الحرائق الهائلة التي ألحقت أضراراً بأكثر من ألف منزل شمال كاليفورنيا.
ويُعتبر الحريق الذي اندلع في ريدينغ شمال فرانسيسكو واحداً من أضخم 18 حريقاً انتشرت ولاية كاليفورنيا، وحاول رجال الإطفاء إبعاد ألسنة اللهب قدر الإمكان عن الأماكن المأهولة.
وكانت النيران قد استمرت لمدة أكثر من أسبوع وشارك في محاولة السيطرة عليها أكثر من 1300 من رجال الإطفاء بمساعدة طواقم مساعدة من فلوريدا.