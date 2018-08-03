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المكسيك

وحيد القرن يصارع سيارة تقل زواراً لحديقة حيوانات في المكسيك

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وحيد القرن يصارع سيارة تقل زواراً لحديقة حيوانات في المكسيك

وحيد القرن يصارع سيارة تقل زواراً لحديقة حيوانات في المكسيك
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طارد حيوان وحيد القرن سيارة رباعية الدفع تقل زواراً في حديقة للحيوانات في وسط المكسيك، حيث كاد أن يقلب السيارة رأساً على عقب.

وانتشر فيديو صوره آخر الأشخاص القريبين يظهر اقتراب الحيوان من السيارة ومهاجمتها بقرنه، وتمكن سائق السيارة من مغادرة المكان، رغم محاولات حثيثة من وحيد القرن لقلب السيارة أو إلحاق الضرر بعجلاتها، ولاحقاً تابع ملاحقتها حينما أفلتت منه.

ولم يصب أحد بأي أذى، فيما قام العاملون في الحديقة بعزل الحيوان لفترة من الوقت بعد الحادثة.

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كان جوسو فرناندو غونزاليس أغيلار يزور سفاري أفريقي في ولاية بويبلا في 30 يوليو عندما لاحظ خروق وحيد القرن نحو مجموعة من الحمير.

وقال أغيلار إن موظفي المتنزه الواقفين على أقدامهم بجوار الحادثة، حاولوا السيطرة على الحيوان أو صرفه.