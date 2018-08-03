روسيا تسمح لآلاف العمال من كوريا الشمالية بالدخول إلى أراضيها

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن روسيا تسمح لآلاف العمال الجدد من كوريا الشمالية بدخول البلاد وتصدر تصاريح عمل جديدة فيما يمثل انتهاكا محتملا لعقوبات الأمم المتحدة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن سجلات وزارة الداخلية الروسية أن أكثر من عشرة آلاف عامل كوري شمالي جديد سجلوا أسماءهم في روسيا منذ سبتمبر أيلول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخطوة الروسية ربما تنتهك عقوبات الأمم المتحدة الرامية لوقف تدفق الأموال على كوريا الشمالية والضغط على بيونجيانج للتخلي عن أسلحتها النووية.
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وقالت الصحيفة إن سجلات وزارة العمل التي حصلت عليها أظهرت أن 700 تصريح عمل جديد على الأقل صدرت لكوريين شماليين في روسيا هذا العام.
ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.