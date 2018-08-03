قوات روسية تنتشر على الحدود بين روسيا وإسرائيل في مرتفعات الجولان

بدأت موسكو نشر قوات من الشرطة العسكرية في هضبة الجولان على الحدود بين سوريا والجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة، وذلك بعد أسابيع من تصاعد التوتر في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عادت للمرة الأولى منذ ست سنوات إلى الحدود بين سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأوفد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة بمساعدة القوات الروسية أول مهمة دوريات خلال سنوات في مرتفعات الجولان يوم الخميس.

بعد أن كانت توقفت مهمة السلام في عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية وفقاً لوزارة الدفاع الروسية.

قوات النظام السوري تستعيد السيطرة من المعارضة

وتمكنت قوات الرئيس السوري بشار الأسد بمساندة عسكرية روسية، من هزيمة مقاتلي المعارضة في جنوب غرب سوريا. وسارعت موسكو لطمأنة إسرائيل من مخاوفها أن تقوم إيران حليفة الأسد بزرع قوات لها قرب الحدود.

إذ نقلت وكالة تاس للأنباء عن مبعوث روسي قوله إن القوات الإيرانية سحبت أسلحتها الثقيلة في سوريا إلى مسافة 85 كيلومتراً من الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان.

الوجود الروسي مؤقت

سيرغي رودسكوي المسؤول الكبير بوزارة الدفاع الروسية قال إن الشرطة العسكرية بدأت القيام بدوريات في هضبة الجولان، وتعتزم إقامة ثمانية مواقع للمراقبة في المنطقة. وأضاف أن الوجود الروسي هناك مؤقت، ويأتي دعماً لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأضاف أن مواقع المراقبة ستُسلم لقوات الحكومة السورية، فور استقرار الوضع.

ويلقي نشر الشرطة العسكرية الروسية الضوء، على المدى الذي وصل إليه الكرملين كلاعب مؤثر في الصراعات بالشرق الأوسط منذ تدخله العسكري في سوريا، والذي قلب موازين الحرب لصالح الأسد.

وتحث إسرائيل الكرملين على استخدام نفوذه مع الأسد ومع طهران في محاولة للحد من الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

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مشكلة إسرائيل مع إيران وليس الأسد

وفي حين ترى إسرائيل أن استعادة الأسد السيطرة على الحدود هو أفضل السيناريوهات بحسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فإنها ترى في إيران، وحلفاء طهران من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، تهديدا مباشراً لأمنها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقل هذه الرسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في موسكو الشهر الماضي.