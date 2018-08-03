أقدم نيزك بعمر يتجاوز 4.5 مليار سنة قد يحل لغز النظام الشمسي !

يعتقد العلماء أن النظام الشمسي تشكّل قبل حوالي 4.6 مليار سنة عندما انهارت سحابة من الغاز والغبار بفعل الجاذبية. ويرجح العلماء أن هذا الانهيار نتج عن انفجار نجم ضخم أو مُستعر أعظم (سوبرنوفا). وشكلت هذه السحابة بعد انهيارها قرصاً دوّاراً تتوسطه الشمس في المركز.

وانطلاقاً من هذه النظرية، حاول العلماء على مر العصور دراسة أي قطعة وأي تفصيل من الفضاء يساعد في الحصول على صورة أدق وأوضح عن ماهية تشكّل النظام الشمسي والمراحل التي مرّ بها.

اليوم وبفضل الدراسات المستمرة، علماء من مركز دراسة النيازك التابع لجامعة أريزونا بالإضافة إلى باحثين من جامعة نيومكسيكو ومركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا تمكنوا من إضافة قطعة جديدة إلى اللغز بدراسة أقدم نيزك مُكتشف حتى هذه اللحظة.

يقول الباحث دانيال دنلاب من جامعة أريزونا :" هذا النيزك الذي درسناه لا يشبه أي نيزك معروف.... غني بمادة السيليكا ويُقدر عمره ب4.565 مليار سنة ".