السويدي إريكسون يرفض عرضا لتدريب المنتخب العراقي

رفض سفين غوران إريكسون مدرب المنتخب الإنكليزي السابق الخميس 2 آب / أغسطس عرضا من الاتحاد العراقي لكرة القدم لتدريب المنتخب العراقي.
وكان السويدي إريكسون المرشح لقيادة المنتخب خلال البطولة الآسيوية التي ستقام في الإمارات المتحدة مع بداية العام القادم، قد رفض العرض المقدم له، بحسب ما جاء في رويترز.
العراق الذي فاز ببطولة آسيا عام 2007، سيواجه إيران وفيتنام واليمن في مجموعة واحدة، في البطولة التي ستنطلق يوم 5 يناير / كانون الثاني 2019.
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يذكر أن المنتخب العراقي فشل في اللعب في بطولة كأس العام 2018، وأن مدربه الحالي باسم قاسم كان ضمن تشكيلة الفريق العراقي في بطولة كأس العالم 1986 وهي المشاركة الوحيدة للعراق في البطولة.