التغير المناخي يسلب قمة جبل في السويد ارتفاعها القياسي

خسرت القمة الجنوبية من جبل كبنكايس في السويد مرتبتها كأعلى نقطة في البلاد، حيث فقدت أربعة أمتار من ارتفاعها مما جعلها تتراجع لتحتل المرتبة الثانية بعد القمة الشمالية التي تعتبر الآن الأعلى.
وتسبب التغير المناخي بفقدان الجبل لهذا القدر من كتلته وتباين تصنيفه.
و تقول الباحثة الجغرافية في جامعة ستوكهولم غنهيلد روسكفيست إن هذا التوجه المناخي موجود منذ عدة سنوات، وقد ذابت هذه القمة متر واحد في العام على مدى السنوات العشرين الماضية. وهو ما بات رمز لما يحصل مع جميع المسطحات الجليدية في السويد وفي العالم كله، باستثناء القارة القطبية الجنوبية. ليس الثلج والجليد فقط هو الذي يذوب في المناطق الجبلية ، فكل النظام البيئي والناس الذين يعيشون ضمنه ويعتمدون على هذه التضاريس، كرعاة حيوانات الرنة الأصليين ، يكافحون حقا حالياً.
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