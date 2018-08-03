أكبر "حي صيني" في الشرق الأوسط قريبا في الإمارات

يقوم مطورو العقارات في دولة الإمارات ببناء أكبر حي صيني China Town في الشرق الأوسط . المشروع جاء بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات الشهر الماضي بهدف تعزيز العلاقات التجارية المتنامية بين الصين والإمارات. ونما حجم التجارة بين البلدين بنسبة 15.1٪ لتصل إلى 53.3 مليار دولار.
الحي الصيني الجديد
في اليوم الذي سبق وصول الرئيس شي إلى دبي، أعلنت شركة إعمار الإماراتية عن خططها لبناء أكبر حي صيني في الشرق الأوسط. سيتكون المشروع من قسم مركزي للبيع بالتجزئة، وستبلغ مساحته 2.3 ميلاً مربعاً. يقع الموقع على بعد 10 دقائق فقط من مطار دبي الدولي.