المشهد في الموصل بعد عامٍ على الحرب

في العاشر من شهر تموز يوليو من العام الماضي تم استعادة الموصل، المدينة الثانية في العراق، والتي ما برحت تعيش تداعيات ثلاث سنوات من احتلال تنظيم داعش لها، أعقب تلك المرحلة معركة استمرت تسعة أشهر أودت بحياة ما بين تسعة آلاف وأحد عشر ألف شخص، الكثير منهم لا زالت جثثهم تحت الأنقاض، فيما آلاف الأحياء لا زالوا يعيشون في المخيمات.

وبعد مرور عام على هزيمة داعش لا تزال الموصل في حالة دمار،هذه المدينة تسعى الآن لاستعادة حياتها الطبيعية، رغم تهديد الألغام والعبوات الناسفة التي يقدر وزنها بثمانية ملايين طن والمنتشرة هنا وهناك.

حياة وسط الدمار

أكثر من ثمانمائة ألف عراقي عادوا على الرغم من الدمار الذي أصاب غرب الموصل، العبوات والذخائر غير المنفجرة تجعل من المدينة قنبلة موقوتة، ووفقاً للأمم المتحدة، فقد يستغرق التخلص منها عشر سنوات، على الرغم من ذلك يأمل محمد صقر ودّ أن يشقّ لنفسه طريقاً لحياة جديدة من خلال عمله ببيع المثلجات.