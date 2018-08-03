مخاطر تتهدد الإنترنت جرّاء ارتفاع منسوب مياه البحار

يرتبط ارتفاع منسوب مياه البحار بتغييرات في المناخ تجلت على أرض الواقع في شكل كوارث بيئية خطيرة، يضاف إليها خطر من نوع آخر يحذر منه العلماء وهو إمكانية تلف الكابلات الإنترنت ما من شأنه أن يسبب أضراراً كارثية للشبكة العنكبوتية.

يقول باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة أوريجون في تقرير قُدّم لمؤتمر الإنترنت في مونتريال الكندية: إن ارتفاع منسوب مياه البحر من المرجح أن يغمر أكثر من 4000 ميل من كابلات الإنترنت في الولايات المتحدة ويغمر أكثر من ألف مركز بيانات يحتوي على خوادم وأجهزة توجيه ومواد أخرى.