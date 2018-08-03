شاهد: منتجات مصرية تتحدى الزمن في معرض "كايروبوليتان"

إذا سألت أي مصري أو مصرية من مواليد الثمانينيات أو قبلها، عن أقراص "ريفو" الزرقاء المسكنة لصداع الرأس أو عن صابون "نابلسي شاهين" أخضر اللون أو حتى عن شكل سيارات الأجرة سابقا ؟ ستجد ذاكرته انتعشت واسترسل في وصف كل صغيرة وكبيرة وصولا إلى شكل رغيف الخبز المصري سابقا. لذا قامت مجموعة من الشباب بتخليد هذه المنتجات عن طريق استخدام ألوانها وتصاميمها لتصنيع أشياء يمكن استخدامها في حياتنا اليومية. ليصبح رغيف الخبز المصري"البلدي" حافظة أقلام، و صابون النابلسي الأخضر شموعا برائحة التفاح الفاخر، وتذاكر الأتوبيس، الملونة التي كانت قيمتها منذ نحو 12 عاما فقط 25 قرشا، باتت مدونة صغيرة، وأقراص ريفو الزرقاء أصبحت وسائد عملاقة ناعمة.