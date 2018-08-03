شاهد: صفعها أمام المارة في باريس لأنها قالت له "إخرس"

كانت الشابة الفرنسية "ماري لاغار" عائدةً إلى منزلها حيث تقطن في الدائرة التاسعة عشرة من العاصمة الفرنسية باريس. لسوء حظ الفتاة، البالغة من العمر 22 عاما، مرت بجانب هذا الرجل غريب الأطوار، ولامست يدها يده، عن طريق الخطأ، وهي تمشي أمام مقهى يقع بالقرب من منزلها.
وفوجأت الفتاة برد فعل عنيف جدا من الرجل الغامض الذي لم يتردد أن يأخذ مطفأة سجائر من فوق إحدى طاولات المقهى ليلقيها عليها. أمام أعين الحاضرين ونظراتهم الحائرة، لم يكتف الرجل، الذي لم تكشف الوكالات الإخبارية عن اسمه، بذلك. بل غير مساره ورجع إليها وصفعها صفعة قوية أمام الجميع.
أحد الحاضرين في المقهى حمل مقعدا حديديا وقام لمواجهته، فقال الرجل، المعتدي على الفتاة، لقد سبتني قالت لي "إخرس"، وأجابت الفتاة "نعم وأنت تستحق لأنك لم تكف عن ملاحقتي مستخدما إيماءات وتعبيرات وجه غريبة ومخيفة".
وانتفضت مواقع التواصل الاجتماعي للمقطع المثير للجدل، خصوصا أن فرنسا بصدد تطبيق قانون يقضي بتغريم المتحرشين جنسيا ولفظيا بغرامة مالية باهظة. كما تفاعلت كاتبة الدولة المكلفة بتحقيق المساواة بين النساء والرجال، مارلين شيابا، وغردت قائلة سوف أطبق قانون الغرامة على المتحرشين في أغسطس-آب من هذا العام وتابعت أرسل خالص تحياتي إلى ماري "الفتاة التي صفعها شاب دون وجه حق"، وأقول لها إنني أكن لها كل الاحترام والتقدير.
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