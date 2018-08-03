شاهد: قاضٍ أمريكي يأمر بتكميم فم متهم بشريط لاصق

أمر قاض في مقاطعة كوياهوغا بتكميم فم متهم بشريط لاصق لكثرة مقاطعته الحديث أثناء جلسة محاكمته في ولاية كليفلاند الأمريكية.
وحكم القاضي جون روسو في النهاية على المتهم ويليامز البالغ من العمر 32 عاما بالسجن لمدة 24 عاما. وكانت هيئة المحلفين قد أدانت وليامز في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن قطع جهاز المراقبة المربوط على كاحله في محاوبة منه لمغادرة أوهايو خلال فترة إقامته الجبرية، وفقا لما ذكره ممثلو الادعاء.
واعتقل الشاب الأمريكي في ولاية نبراسكا في وقت سابق من هذا الشهر وأعيد إلى كليفلاند ليواجه المحكمة.