اشتهرت نادلة أمريكية بمدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية بعد قيامها بضرب رجل قام بالإمساك بمؤخرتها أثناء عملها بمطعم لتقديم البيتزا.
شاهد: نادلة أمريكية تلقن متحرشا درساً بعدما أمسك بمؤخرتها
شاهد: نادلة أمريكية تلقن متحرشا درساً بعدما أمسك بمؤخرتها
والتقطت كاميرا للمراقبة بالمطعم لحظة تحرش ريان شيروينسكي (31 عاماً) بالنادلة إيميليا هولدن (21 عاماً) فقامت الأخيرة بسحبه من قميصه ولف ذراعها حول رقبته وطرحته أرضاً لتتحطم نظارته.
وقامت إحدى قريبات هولدن بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فحقق أكثر من أربعة ملايين مشاهدة منذ حدوث الواقعة يوم 30 يونيو-حزيران الماضي.
وقالت هولدن عن الواقعة: "شعرت به يمسك بي فقلت لنفسي ’لا، لن يمر هذا مرور الكرام‘".
واتصلت إدارة المطعم بالشرطة التي ألقت القبض على شيروينسكي ووجهت له اتهامات بالتحرش الجنسي قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة لاحقاً.
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