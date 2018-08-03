منانغاغوا يفوز في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي والمعارضة ترفض النتائج

أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي فجر اليوم، الجمعة، فوز إمرسون منانغاغوا في انتخابات شهدت مقتل ستة أشخاص خلال حملة للجيش على احتجاجات المعارضة.

وتولى منانغاغوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوي بعد الإطاحة بروبرت موغابي في انقلاب في نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد يومين من الاتهامات والاتهامات المضادة حقق منانغاغوا فوزاً مريحاً بحصوله على 2.45 مليون صوت مقابل 2.15 مليون صوت حصل عليها زعيم المعارضة نلسون شاميسا الذي يبلغ من العمر 40 عاما.