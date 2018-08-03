منانغاغوا يفوز في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي والمعارضة ترفض النتائج

أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي فجر اليوم، الجمعة، فوز إمرسون منانغاغوا في انتخابات شهدت مقتل ستة أشخاص خلال حملة للجيش على احتجاجات المعارضة.
وتولى منانغاغوا، وهو رئيس مخابرات سابق، قيادة زيمبابوي بعد الإطاحة بروبرت موغابي في انقلاب في نوفمبر تشرين الثاني.
وبعد يومين من الاتهامات والاتهامات المضادة حقق منانغاغوا فوزاً مريحاً بحصوله على 2.45 مليون صوت مقابل 2.15 مليون صوت حصل عليها زعيم المعارضة نلسون شاميسا الذي يبلغ من العمر 40 عاما.
ومرت الانتخابات، وهي الأولى منذ أطاح الجيش بموغابي (94 عاما)، بسلام نسبيّاً لكن تبعاتها كشفت عن التصدعات العميقة في المجتمع في زيمبابوي واستخدام قوات الأمن المفرط للقوة.
ويوم الأربعاء تم الدفع بقوات مدعومة بمركبات مصفحة وطائرة هليكوبتر عسكرية لإخماد المظاهرات التي شارك فيها مؤيدون للمعارضة يرمون الحجارة قالوا إن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم الذي ينتمي له منانغاغوا تلاعب بالانتخابات.
وقتل ستة أشخاص حين فتح جنود بعضهم وضعوا أقنعة مموهة نيران أسلحتهم الآلية.
وفي اليوم التالي أمر جنود المدنيين بالابتعاد عن شوارع العاصمة على الرغم من دعوات حكومات أجنبية ومنظمات دولية للهدوء ولأن يتحلى الزعماء السياسيون بضبط النفس.
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ثم أغلقت الشرطة مقر حركة التغيير الديمقراطي زعيم حركة التغيير الديمقراطي قبل أن تقتحم المبنى وتعتقل 16 شخصا. وأظهر أمر التفتيش أنهم كانوا يبحثون عن أسلحة نارية غير مرخصة وقنابل يدوية وحجارة.
وشكك شاميسا في استقلال القضاء وقال إنه متردد في اللجوء للمحاكم للطعن على النتائج لأن هذا سيكون مثل "دخول عرين الأسد". وأضاف متوجّهاً للصحفيين "لن نكون وجبة للأسود" متهما حزب منانغاغوا بتزوير الانتخابات دون تقديم دليل ملموس.
واعترض مسؤول في حركة التغيير الديمقراطي إعلان النتائج ليقول إن الحزب يرفض النتيجة لأنه لا يستطيع التحقق من صحتها.