لقي 18 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة مروحية في منطقة إيجاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي روسيا صباح اليوم السبت.
مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية شرقي روسيا
مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية شرقي روسيا
وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن الركاب، وهم عمال كانوا في الطريق لعملهم في محطة لضخ النفط، وأفراد الطاقم الثلاثة لقوا حتفهم عندما اصطدمت الطائرة مي-8 روسية الصنع مع شحنة خاصة بهليكوبتر مجاورة أثناء استكمالهما الإقلاع.
وأضافت الهيئة أن الحادث وقع في منطقة حقل فانكور في شرق سيبيريا في حوالي الساعة 0200 بتوقيت غرينتش. وحقل فانكور هو أكبر حقول النفط في المنطقة وتديره شركة روسنفت الروسية.
وقالت الهيئة "استكملت هليكوبتر من طراز مي-8 كانت تحمل شحنة خارجية ولا يوجد على متنها أي ركاب الإقلاع أولا. ثم أقعلت الهليكوبتر مي-8 التي تحمل ركابا".
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وأضافت "أظهرت التقارير الأولية أن بعد الإقلاع اصطدمت الهليكوبتر مي-8 بشحنة الهليكوبتر الأخرى ولم تتضح أسباب ذلك. ونتيجة لهذا سقطت الطائرة وتحطمت واشتعلت".
وأضافت أن الطقس كان عاديا.
وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهات أمنية قولها إنه تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة الذين لم تلحق بهما أضرار على ما يبدو وسيتم إرسالهما إلى موسكو في إطار التحقيقات.
وهبطت الطائرة الأخرى بسلام بعد الحادث.