لقي 18 شخصا حتفهم إثر تحطم طائرة مروحية في منطقة إيجاركا بإقليم كراسنويارسك شرقي روسيا صباح اليوم السبت.
مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية شرقي روسيا
مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية شرقي روسيا
وحسب وسائل الإعلام الروسية كان على متن المروحية التابعة لشركة "يوتاير" 15 راكبا بالإضافة إلى أعضاء الطاقم الـ3، وكلهم لقوا مصرعهم".
وذكرت السلطات الروسية أن المروحية من نوع "مي-8" تحطمت فور إقلاعها واحترقت عند اصطدامها بالأرض.
وأعلنت هيئة الطوارئ الروسية أن المروحية كانت تنقل عمالا إلى أحد الحقول النفطية شمالي الإقليم قبل تحطمها.
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وتعتقد السلطات الروسية أن تحطم المروحية نجم عن عطل تقني أو خطأ من قبل الطيار الذي كان يقودها.
وبدأت السلطات تحقيقا في احتمال أن تكون المروحية تحطمت بسبب اصطدامها بشحنة كانت تقلها مروحية أخرى أقلعت من المنطقة ذاتها.
وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من العثور على الصندوقين الأسودين للمروحية المتحطمة.