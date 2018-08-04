قالت مصادر أمنية وطبية بمصر إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في محافظة مطروح بغرب البلاد.
مقتل 6 وإصابة 27 في انقلاب حافلة بغرب مصر
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مقتل 6 وإصابة 27 في انقلاب حافلة بغرب مصر
وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مصدر أمني إن الحافلة كانت في طريقها من مرسى مطروح إلى مدينة الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية المجاورة. وتطل المحافظتان على البحر المتوسط.
وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم لرعونة بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.
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