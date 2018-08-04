فر سياح من البحر مذعورين بعد ظهور سمكة قرش قرب شاطئ مكتظ في مايوركا الإسبانية.
قرش يسبب الذعر على شواطئ مايوركا
قرش يسبب الذعر على شواطئ مايوركا
وأغلقت الشرطة الشاطئ بعد ظهر يوم الخميس بينما كانت الحشود بما في ذلك مجموعات من الأطفال الصغار تشاهد قرشاً يبلغ طوله ثلاثة أمتار يسبح على بعد بضعة أمتار فقط في المياه.
وكانت السمكة العملاقة، من فصيل القرش الأزرق، قد ظهرت بشكل غير متوقع في كالا دومينغوس، وهو شاطئ رملي مزدحم في مثل هذا الوقت من العام، في كالاس دي مايوركا على الساحل الشرقي للجزيرة.
وأظهرت اللقطات السمكة تتحرك في المياه الزرقاء الصافية قبالة الشاطئ قبل اقترابها وإجبارها السياح على الخروج من البحر.
وكان صراخ وهتاف السياح مسموعاً من الصخور المطلة على البحر، بمن فيهم الأطفال عندما اقتربت السمكة من المكان الذي كانوا يقفون فيه.
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وتم تصوير الشرطة فيما بعد وهي تخرجها من الماء وتجرها على طول الشاطئ الرملي.
وغردت منظمة منقذين محلية على تويتر : "قامت الشرطة مع رجال الإنقاذ والموظفين من بالما أكواريوم بإزالة الحيوان. نحن نخشى على حياتها".
وأكدت تقارير في وقت لاحق نقلاً عن خدمات الطوارئ بأن سمكة القرش على قيد الحياة وبخير وتم نقلها إلى البحر مجدداً.