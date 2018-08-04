توفى عارض الأزياء الكندي ريك غينيست عن عمر يناهز 32 عاماً وسط شكوك حول احتمالية أن يكون موته انتحاراً.
وفاة عارض الأزياء الملقب بـ"فتى الزومبي" وشكوك حول انتحاره
وفاة عارض الأزياء الملقب بـ"فتى الزومبي" وشكوك حول انتحاره
واشتهر غينيست، الملقب بـ"فتى الزومبي" لكثرة الوشوم التي تغطي وجهه وجسده وتحمل صوراً لهياكل عظمية وجماجم ورموز للموت، ببطولته لفيديو أغنية المطربة الأمريكية ليدي غاغا "وُلدت هكذا" عام 2011.
وقالت الشرطة الكندية إنها عثرت على جسد غينيست بمنزله بمدينة مونتريال يوم الأربعاء الماضي، وأكدت أنها لم تحدد سبب الوفاة بعد.
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إلا أن التكهنات زادت بعدما نشرت ليدي غاغا تأبيناً لغينيست على حسابها الشخصي بموقع تويتر، قالت فيه إن خبر "انتحار الصديق ريك غينيست هو (خبر) أكثر من مدمر".
وقال كريم ليدوك، وهو مدير أعمال غينست، إن عائلة المتوفي لا تعتقد بأنه انتحر خاصة وأنهم لم يعثروا على أي خطابات أو مذكرات قد يكون كتبها قبل موته.
وقال غينيست سابقاً إنه حارب مرض السرطان بنجاح عندما كان في الخامسة عشر من عمره، وهو ما أعطاه الشعور بقصر الحياة ودائماً ما قربه من فكرة الموت والأموات التي عبر عنها من خلال الوشوم المحفورة على جسده.