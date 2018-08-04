الصين تشن حملة على المواد غير القانونية المستنزفة للأوزون

بدأت الصين عمليات تفتيش عامة على صناعات الرغويات لشن حملة على الإنتاج غير القانوني للمواد التي تؤدي إلى استنزاف الأوزون والتي تستخدم على نطاق واسع في المبردات وأجهزة تكييف الهواء.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت وكالة التحقيق البيئي، وهي منظمة غير ربحية مقرها لندن، في يوليو تموز أن عشرات من الشركات الصينية تستخدم مادة سي.إف.سي-11 الكيميائية المحظورة والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري لدى إنتاج الرغويات.

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والصين هي أكبر منتج لمادة البولي يوريثان الرغوية وقد وعدت بحظر إنتاج المواد الكيميائية التي تستنزف الأوزون بما في ذلك مادة سي.إف.سي-11 والمواد المماثلة لدى انضمامها إلى بروتوكول مونتريال في العام 1991

وقالت وزارة البيئة في بيان يوم الجمعة "سنرسل مفتشين من الوزارة وسنطلب أيضا من السلطات المحلية إجراء مراجعات ذاتية.. بشأن كل الشركات المشاركة في إنتاج الرغويات.

"هذه الخطوة تهدف إلى ضمان امتثال الشركات للبروتوكول".