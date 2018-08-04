اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات محلية بالإقليم الصومالي في إثيوبيا

قال شهود إن جنودا إثيوبيين تبادلوا إطلاق النار يوم السبت مع أفراد من قوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم الصومالي بشرق البلاد بعد محاولة السلطات المركزية اعتقال مسؤولين بالإقليم.

وأبلغ سكان رويترز بأن السلطات نشرت جنودا في مدينة جيجيقا عاصمة الإقليم مساء الجمعة مما تسبب في نشوب اشتباكات مع عناصر مسلحة تابعة لحكومة الإقليم.