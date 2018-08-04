اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات محلية بالإقليم الصومالي في إثيوبيا

قال شهود إن جنودا إثيوبيين تبادلوا إطلاق النار يوم السبت مع أفراد من قوات الأمن التابعة لحكومة الإقليم الصومالي بشرق البلاد بعد محاولة السلطات المركزية اعتقال مسؤولين بالإقليم.
وأبلغ سكان رويترز بأن السلطات نشرت جنودا في مدينة جيجيقا عاصمة الإقليم مساء الجمعة مما تسبب في نشوب اشتباكات مع عناصر مسلحة تابعة لحكومة الإقليم.
وقال أحد السكان "ما زال بإمكاننا سماع دوي إطلاق الرصاص. إطلاق النار يجري منذ الصباح".
وأبلغ ساكن آخر رويترز بأن حشدا غاضبا أضرم النار في كنيسة أرثوذكسية إثيوبية في حين ظلت المتاجر والبنوك والفنادق مغلقة.
وقال شاهد ثالث إن الجنود الإثيوبيين انتشروا بعدة مكاتب إدارية في الإقليم الصومالي بغرض اعتقال مسؤولين.
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ولم يتضح حتى الآن لماذا تسعى حكومة أديس أبابا لاعتقال هؤلاء المسؤولين. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في العاصمة الإثيوبية أو في مدينة جيجيقا للتعليق.
ويشهد الإقليم الصومالي أعمال عنف على مدى العقدين الماضيين. وتقاتل الحكومة المتمردين في الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن منذ عام 1984 بعد أن قامت الجبهة بمحاولة لانفصال الإقليم المعروف باسم أوجادن.
وتسببت الاشتباكات الدائرة منذ عام 2017 على حدود الإقليم مع منطقة أوروميا في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.