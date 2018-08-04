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كولومبيا

شاهد: الكولومبيات يحتفلن بيوم "الإرضاع" في الأماكن العامة

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شاهد: الكولومبيات يحتفلن بيوم "الإرضاع" في الأماكن العامة

شاهد: الكولومبيات يحتفلن بيوم "الإرضاع" في الأماكن العامة
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خرجت نساء كولومبيا يوم السبت إلى الحدائق العامة بالعاصمة بوغوتا للاحتفال بيوم الإرضاع.

وقامت الأمهات بإرضاع أطفالهن في الحدائق للتأكيد على حقهن في الإرضاع بالأماكن العامة.

وقالت أنجي كوينتيرو، إحدى المشاركات في الاحتفال: "منع إرضاع الأطفال بالأماكن العامة هو هجوم على حقوق الأطفال لأنهم هم من ينتفعون بالإرضاع في المقام الأول".

وقالت أليخاندرا غوميز: "لا يجب أن نخجل من إرضاع أطفالنا في الأماكن العامة لأنه فعل ينم عن مدى حبنا لهم".

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اسم المنتج • عمرو حسن