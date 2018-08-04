خرجت نساء كولومبيا يوم السبت إلى الحدائق العامة بالعاصمة بوغوتا للاحتفال بيوم الإرضاع.
شاهد: الكولومبيات يحتفلن بيوم "الإرضاع" في الأماكن العامة
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شاهد: الكولومبيات يحتفلن بيوم "الإرضاع" في الأماكن العامة
وقامت الأمهات بإرضاع أطفالهن في الحدائق للتأكيد على حقهن في الإرضاع بالأماكن العامة.
وقالت أنجي كوينتيرو، إحدى المشاركات في الاحتفال: "منع إرضاع الأطفال بالأماكن العامة هو هجوم على حقوق الأطفال لأنهم هم من ينتفعون بالإرضاع في المقام الأول".
وقالت أليخاندرا غوميز: "لا يجب أن نخجل من إرضاع أطفالنا في الأماكن العامة لأنه فعل ينم عن مدى حبنا لهم".
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