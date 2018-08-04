تعاونت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية لإنقاذ قرش حوتي صغير ضل طريقه في خور دبي.
شاهد: إنقاذ قرش حوتي دخل خطأ إلى خور دبي وإعادته إلى مياه الخليج العربي
شاهد: إنقاذ قرش حوتي دخل خطأ إلى خور دبي وإعادته إلى مياه الخليج العربي
عند تلقي إشعار حول رؤية السمكة التي يبلغ طولها 3 أمتار في خور دبي ، قام فريق من الغواصين الخبراء والموظفين في قسم التنوع البيولوجي في وزارة البيئة بالتوجه إلى الموقع.
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وأوضح بيان أن المنقذين عملوا على تطوير خطة إنقاذ تنطوي على أقل قدر من المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حالة الخوف والقلق التي يعيشها القرش، وأضاف البيان كذلك أن الغواصين استغرقوا خمس ساعات لنقل القرش الحوتي إلى نقالة امتدت تحت الماء بين القاربين ثم إخراجه وإطلاقه ببطء إلى مياه الخليج العربي.