ارتفاع درجة الحرارة يحفز على الانتحار

أشارت دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية إلى أنّ ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الانتحار في الولايات المتحدة والمكسيك. وحسب بيانات الدراسة التي تمّ فحصها، والتي يبدو أنها امتدت عبر عقود متعددة، فقد خلص الباحثون في جامعة ستاندفورد في كاليفورنيا إلى أن زيادة درجة مئوية واحدة في معدل درجة الحرارة شهريا أدّى إلى ارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في معدلات الانتحار بالولايات المتحدة الأميركية و2.1 في المائة بالمكسيك.

وأوضحت الدراسة أنّ التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري، تزيد من معدلات الانتحار، وأنّ ارتفاع درجات الحرارة مرتبط بشكل مقلق بتراجع الصحة العقلية، حسب ما جاء في صحيفة "الأندبندت" البريطانية.