من داخل محبسه: لولا دا سيلفا يترشح للانتخابات الرئاسية البرازيلية

أعلن حزب العمال البرازيلي عن ترشيحه للرئيس السابق للويز إيغناسيو لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية المخطط إقامتها في أكتوبر-تشرين القادم.
ويقضي دا سيلفا حاليا عقوبة السجن بعد إدانته بتهم فساد عن جرائم ارتكبت خلال فترة حكمه للبلاد بين أعوام 2003 و2011.
وقال رئيس حزب العمال، غليسي هوفمان، يوم السبت إن الحزب قرر الدفع بلولا مرشحا عنه على الرغم من احتمالية منعه من خوض غمار الاستحقاق الانتخابي بسبب إدانته بالفساد.
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وقالت مصادر بحزب العمال لوكالة رويترز إن عمدة مدينة ساو باولو السابق فيرناندو حداد سيحل محل لولا كمرشح للحزب بالانتخابات حال تم التأكد من منع الرئيس السابق من الترشح بشكل رسمي.
ويبلغ حداد من العمر 55 عاماً وهو من أصل لبناني مسيحي وكان قد خسر عمادته لياو باولو بعد هزيمة كاسحة أمام المرشح المحافظة جواو دوريا عام 2016.