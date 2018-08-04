"الطفل المعجزة" يلتحق بأكبر جامعات المكسيك في سن الثانية عشر

أصبح كارلوس سانتاماريا دياز أصغر شخص في التاريخ يلتحق بالجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك بعدما أظهر نبوغاً وتفوقاً غير اعتيادي خلال سنوات دراسته السابقة.
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وسيبدأ دياز الدوام الدراسي بالجامعة المرموقة الأسبوع المقبل بعدما تم قبوله بكلية العلوم لدراسة بكالوريوس فيزياء الطب الحيوي.
ولفت دياز أنظار كبار الأساتذة بالجامعة الوطنية منذ أن كان في التاسعة من العمر بعدما تمكن من إكمال شهادة دبلوم في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بنفس الجامعة.
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