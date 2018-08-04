تم العثور على 11 جثة في بلدة مكسيكية قريبة من الحدود الأمريكية، قبل أيام من زيارة رئيس البلاد المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للمشاركة في سلسلة من المنتديات التي تناقش السعي لوقف العنف في البلاد.
العثور على 11 جثة في قرية مكسيكية قبل أيام من زيارة رئيس البلاد للمنطقة
العثور على 11 جثة في قرية مكسيكية قبل أيام من زيارة رئيس البلاد للمنطقة
وقالت حكومة ولاية تشيهواهوا الشمالية في بيان إن جثث ثمانية رجال وثلاث نساء، قضوا نتيجة عمليات قتل، عثر عليها في منزل في سيوداد خواريز.
وأضافت الحكومة أن الحادث ربما يكون على صلة بالاشتباكات بين الجماعات الإجرامية، ويقوم مكتب المدعي العام بالتحقيق في الحادث وهويات الضحايا.
لطالما كانت سيوداد خواريز لسنوات طويلة واحدة من أكثر مدن المكسيك عنفاً، حيث كانت تقارن بمنطقة حرب.
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وتراجع معدل الجريمة في المدينة في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال خطيراً بسبب تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
ومن المقرر أن يبدأ لوبيز أوبرادور الثلاثاء 7 آب/ أغسطس في سيوداد خواريز سلسلة من المناقشات التي تهدف إلى تعزيز السلام. وسيشمل الحضور ضحايا الجرائم والسلطات والأكاديميين والجماعات الدينية وغيرها.
وتعهد لوبيز أوبرادور في حملته الانتخابية باستئصال جذور الفساد ومعالجة العنف الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في السنوات الأخيرة.