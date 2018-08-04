الشرطة الأمريكية تعثر على فتاة صينية فقدت في رحلة سياحية آمنة في حضن والديها

قالت السلطات الأمريكية إن فتاة صينية تبلغ من العمر 12 عاماً فقدت في مطار بالقرب من واشنطن العاصمة يوم الخميس وجدت آمنة مع والديها في نيويورك.

وفي بيان إعلامي، قالت شرطة هيئة مطارات واشنطن العاصمة إن جينجينغ ما، التي أفادت التقارير أنها فقدت من وسط مجموعة سياحية يوم الخميس في مطار رونالد ريغان في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، تم تحديد مكانها في حي كوينز بمدينة نيويورك، "آمنة وفي حضانة والديها".

وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادثة يجري بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي إف.بي.آي.

ويعتقد أن جينجينغ ما، التي كانت في رحلة في الولايات المتحدة منذ 26 تموز/ يوليو مع مجموعة سياحية، غادرت المطار طوعاً مع امرأة آسيوية لم تحدد هويتها، بعد أن أخبرت مجموعتها، قبل القيام بإجراءات السفر، أنها بحاجة إلى استخدام الحمام.

وقالت السلطات إن المرأة ساعدت جينجينغ ما بتغيير ملابسها، قبل أن تتوجها إلى قسم القادمين من المطار وتستقلا سيارة بيضاء تحمل رخصة تسجيل تتبع لنيويورك، يقودها رجل.

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وأصدرت الشرطة إنذاراً باختطاف طفل بعد انفصال جينجينغ ما عن مجموعتها السياحية، التي كانت على وشك المغادرة إلى الساحل الغربي.

وقالت محامية والدي الطفلة لشبكة سي بي إس نيوز إن الفتاة لم تختطف ووالداها هما من أخذها من المطار.

وأضافت أن أهل الطفلة التقوا محققين من إف.بي.آي وأن التحقيق مستمر.

ويعيش الزوجان في الولايات المتحدة منذ عامين لم يروا ابنتهما خلالهما، حيث تعيش مع أقاربها في الصين. وبحسب محامية الأسرة فإن الفتاة التي تحمل تأشيرة زيارة للولايات المتحدة ، ستقيم في نيويورك مع والديها ولن يكون هناك حاجة ملحة فورية لإعادتها إلى الصين.