بيع الحشيش يختلف من بلد إلى آخر، كيف ولماذا؟

تعدّ العاصمة الإيرلندية دبلن هي الأولى بين مدن العالم من حيث ارتفاع سعر مادة الحشيش المخدر، في حين صنفت مدينة انتفيربين شمال بلجيكا في قائمة المدن التي تباع فيها مادة الحشيش بأقل الأسعار في أوروبا، وفقاً لمؤشر دراسة جديدة تبحث في تكلفة واستهلاك المخدرات في 120 دولة حول العالم.

ويبلغ سعر غرام الحشيش في دبلن 21.63 دولار (17.37 يورو)، مقارنة بـ 4.29 دولار (3.45 يورو) في أنتويرب، وفقا لمؤشر أسعار هذه المادة لعام 2018 الذي تنتجه شركة سيدو، المتخصصة.