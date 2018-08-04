وصلت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن إلى ويلينغتون قبل عودتها إلى البرلمان بعد ستة أسابيع من إجازة أمومة.
رئيسة الوزراء النيوزلندية تتجهز للعودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة
رئيسة الوزراء النيوزلندية تتجهز للعودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة
أرديرن، وهي أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تأخذ إجازة أمومة أثناء وجودها في المنصب، ظهرت وهي تحمل طفلتها بين ذراعيها وتحيط بها جوقة كلية نايلاند في مطار ويلينغتون.
ونظر كثيرون إلى حمل رئيسة الوزراء البالغة من العمر 38 عاماً باعتباره رمزاً للتقدم بالنسبة للنساء ذوات الأدوار القيادية، حيث أن جاسندا هي ثاني زعيمة منتخبة، بعد الزعيمة الباكستانية بينظير بوتو، تضع مولوداً أثناء وجودها في السلطة.
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وعمل البرلمان النيوزيلندي في الأشهر الأخيرة على أن تصبح بيئة العمل فيه أكثر ملاءمة للأطفال وأهاليهم من العاملين هناك، وسيتاح لأرديرن أن تكون قريبة من ابنتها أثناء المقابلات والسباحة إلى جانب أطفال المشرعين الآخرين.
وسيهتم شريك أرديرن، كلارك غايفورد، بالرضيعة بدوام كامل بينما تعود رئيس الوزراء إلى عملها في البرلمان يوم الإثنين 6 آب/ أغسطس.