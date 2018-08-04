ألقت السلطات الروسية اليوم السبت القبض على 25 شخصاُ من المشاركين بمسيرة غير مصرح بها للمثليين جنسيا أقيمت بمدينة سان بطرسبرغ.
اعتقال 25 مشاركا في مسيرة للمثليين في روسيا
اعتقال 25 مشاركا في مسيرة للمثليين في روسيا
وتجمهر العشرات من نشطاء المثليين بساحة القصر في تحد واضح لعدم إصدار السلطات التصاريح اللازمة لتنظيم مسيرة أكبر للمثليين جنسيا.
واقتاد رجال الشرطة الأشخاص الذين رفعوا أعلام قوس قزح (رمز المثليين الجنسيين)، بالإضافة لبعض ممن حملوا لافتات كُتبت عليها عبارات مناهضة لما يصفوه باضطهاد السلطات للمثليين.
ولم تقع اشتباكات بين أفراد الشرطة والمتظاهرين الذين لم يقاوموا محاولات القبض عليهم.
وأقر البرلمان الروسي في العام 2013 قانوناً يُجرّم نشر "دعاية" للمثلية الجنسية.
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