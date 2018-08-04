نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي في البحر الأحمر ستستأنف اليوم السبت.
السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب
السعودية تستأنف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب
وقال الفالح إن القرار صدر بعد أن اتخذ التحالف في اليمن "جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر".
وكانت السعودية قد قالت في 26 يوليو تموز إنها ستوقف مؤقتا شحنات النفط عبر المضيق في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط سعوديتين كبيرتين.
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وتمر ناقلات النفط قرب شواطئ اليمن أثناء توجهها من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر قناة السويس.
وتقاتل قوات التحالف بقيادة السعودية الحوثيين في الحرب اليمنية منذ ثلاث سنوات. وتدخلت قوات التحالف في الحرب الأهلية في اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا متهمة إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ وهي مزاعم تنفيها طهران وجماعة الحوثي.