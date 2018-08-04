فريق نسائي سعودي يفوز بمليون "هاكاثون الحج" عن تطبيق "ترجمان"

فاز فريق مكون من أربع سعوديات بالجائزة الأولى بمسابقة هاكاثون الحج التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بين الاول والثالث من أغسطس-آب بمدينة جدة.

وشارك بالمسابقة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجة والدرونز، فرقاً قدمت أفكارا ومشاريعا لتطبيقات وحلول مبتكرة لتسهيل ممارسة المناسك الدينية وغيرها على الحجاج.