فريق نسائي سعودي يفوز بمليون "هاكاثون الحج" عن تطبيق "ترجمان"

فاز فريق مكون من أربع سعوديات بالجائزة الأولى بمسابقة هاكاثون الحج التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بين الاول والثالث من أغسطس-آب بمدينة جدة.
وشارك بالمسابقة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجة والدرونز، فرقاً قدمت أفكارا ومشاريعا لتطبيقات وحلول مبتكرة لتسهيل ممارسة المناسك الدينية وغيرها على الحجاج.
وفازت السعوديات بالجائزة الأولى وقيمتها مليون ريال سعودي عن مشروع "ترجمان" وهو قائم على توفير تطبيق يعمل على الترجمة الفورية للمعلومات واللوحات الإرشادية دون الحاجة لولوج المستخدم إلى خدمة الانترنت.
وعبرت المتحدثة باسم الفريق البطل عن سعادتها الغامرة بالفوز، مضيفة أن فريقها كان على ثقة من اجتياز التحدي والفوز بالمركز الأول.
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وجاءت جائزة المركز الثاني وقيمتها 500 ألف ريال من نصيب فريق مصري عن مشروع "حج والِت"، وهو تطبيق يمكّن الحجاج من دفع الأموال مقابل بضائع وخدمات مستخدمين العملات الأجنبية المختلفة، كما يساعدهم على معرفة أسعار صرف العملات.
أما جائزة المركز الثالث وقيمتها 350 ألف ريال، ففازت بها فكرة مشروع تطبيق "رؤى" الذي يساعد الحجاج على بث ونقل مشاعر الحج للعالم أجمع.
وقامت لجنة التحكيم بمنح الفرق المشاركة نقاط بناء على المعايير التصميم (5 نقاط) والبساطة (5 نقاط) والإبداع (5 نقاط) والأثر (5 نقاط) بحد أدنى لمجموع النقاط من (0) وبحد أعلى من (20) نقطة وتم احتساب النتيجة النهائية طبقاً لمتوسط مجموع النقاط.
وحطمت مسابقة هذا العام الرقم القياسي بعدما تخطى المشاركون 2577 متسابقاً وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم مسابقة للمشاريع التكنولوجية بالهند.