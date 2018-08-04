العلماء يعيدون إحياء ديدان عمرها 42 ألف عام في روسيا

يقدّر عمر الديدان التي تمّ استخراجها من رواسب متجمّدة في سيبيريا، وإعادة إحيائها من 32 ألف سنة و42 ألف سنة، بحسب ما يقوله علماء في الولايات المتحدة الأميركيةوموسكو.
وأظهرت عينتان من العينات الثلاثمئة التي تمّ سحبها من سيبيريا أنّ الديدان الموجودة فيها هي ديدان أسطوانية، قابلة للحياة، وكان بإمكانها التحرك والأكل.
والديدان الأسطوانية، أو ما يعرف أيضاً بالديدان المدورة، أو الخيطيات، هي مخلوقات ميكروسكوبية ويمكنها أن تعيش في فضاءات وبيئات مختلفة، وعلى عمق كبير تحت الأرض.
في مقاطعة ياكوتيا الواقعة في شمال سيبيريا إذن تمّ استخراج تلك الحشرات ما قبل التاريخية الحية من جحور قديمة للقوارض، ثم حفظت في ثلاجات في درجة حرارة تبلغ 20 تحت الصفر قبل أن يتمّ "تذويبها" على مراحل استمرّت لأسابيع.
ونشر الخبر عن هذه الدراسة للمرة الأولى في إحدى الصحف الأميركية التي قالت "إن تعاوناً بين باحثين روس وخبراء أميركيين من جامعة في ولاية نيوجيرسي أدّى إلى هذا الاكتشاف".
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وتعدّ مقاطعة ياكوتيا من أبرد المقاطعات الروسية.
وتضيف الصحيفة "أن الدراسة أثبتت قدرات الكائنات متعددة الخلايا على السبات لفترة طويلة، ما يعني أنها تتمتع بتقنيات خاصة قد تساعد الخبراء والعلماء في بعض الدراسات الأخرى".
وشاركت في الدراسة جامعات روسية هي جامعة موسكو الحكومية والجامعة العليا للعلوم الاقتصادية في موسكو وأكاديمية العلوم الروسية وجامعة نيوجيرسي الأميركية.