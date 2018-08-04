قالت الشرطة السويسرية إن طائرة صغيرة تحطمت في منطقة غابات اليوم السبت مما أدى إلى نشوب حريق أتى على الطائرة بالكامل وأوقع عددا من القتلى. وسقطت الطائرة في منطقة يصعب الوصول إليها بالغابة الواقعة في ممر رينج الجبلي بمنطقة نيدفالدن.
قتلى في تحطم طائرة صغيرة في غابة بسويسرا
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وقالت الشرطة في بيان "قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول للموقع نشب حريق في منطقة الغابات تعين أن تطفئه طائرة هليكوبتر حتى يتسنى الوصول للحطام".
وقال متحدث إن الشرطة ستعلن المزيد من التفاصيل عن هوية القتلى وعددهم بعد إبلاغ ذويهم.
ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الحادث.
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