صافح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو وتبادلا الحديث والابتسامات خلال اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم السبت في سنغافورة.
شاهد: وزير الخارجية الأمريكي يصافح وزير خارجية كوريا الشمالية
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شاهد: وزير الخارجية الأمريكي يصافح وزير خارجية كوريا الشمالية
وكان بومبيو قال قبل اللقاء القصير خلال جلسة التقاط صور المجموعة إنه لم يجر محادثات مع ري خلال زيارته لسنغافورة.
وقال بومبيو في وقت سابق إن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي قد تستغرق وقتا ولكنه أبدى تفاؤله بأنها ستتم.
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