يطالب محامو المنتج السينمائي الأمريكي هارفي وينستاين، المتهم بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، من محكمة في نيويورك أن تسقط تهماً بالاعتداء الجنسي عليه.
محامو وينستاين يدفعون ببراءته بناء على رسائل إلكترونية "دافئة"
محامو وينستاين يدفعون ببراءته بناء على رسائل إلكترونية "دافئة"
المحامون قاموا بتقديم إشعار يوم الجمعة يطلبون فيه بإسقاط القضية، ومن بين الحجج المقدمة، يقول المحامون إن هيئة المحلفين الكبرى التي أدانت وحش هوليوود كان ينبغي أن يتم إعلامها بوجود رسائل بريد إلكتروني وصفوها بـ"الدافئة" من إحدى النساء الثلاث اللاتي يتهمن وينستاين بالتحرش بهن وهي امرأة قالت إنه اغتصبها في العام 2013.
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وتتحدث إحدى الرسائل، التي وصلته بعد أقل من شهر من الاعتداء المزعوم، عن تقدير مرسلتها لكل ما فعله وينستاين لأجلها واستخدمت تعبير "كل ما تفعله من أجلي"، وفي رسالة أخرى بعد أيام تقول المرسلة "سيكون من الرائع رؤيتك مرة أخرى".
ولم يعلق مكتب النائب العام لمانهاتن على الفور.
ويدفع وينستاين ببراءته من تهمة الاغتصاب وتهم ممارسة الجنس مع امرأتين في مانهاتن، بما مجمله ست اتهامات تتعلق بثلاث نساء مختلفات.