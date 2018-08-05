تقوم حديقة حيوانات صينية بتقديم المثلجات لنزلائها من الفيلة والنمور والقردة وحيوانات الليمور خلال عطلة الأسبوع، للترويح عنها أثناء موجة الحر الصيفية.
للحيوانات نصيب من المثلجات في حديقة صينية لمواجهة الحر
للحيوانات نصيب من المثلجات في حديقة صينية لمواجهة الحر
وتم إعطاء حيوانات الليمور والفيلة الآسيوية المثلجات والبطيخ يوم السبت كجزء من برنامج وقاية من ضربات الشمس، بدأت بتطبيقه المنشأة منذ أيار/ مايو الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.
كما تتم الاستعانة بالشلالات للمساهمة بتبريد الأجواء المحيطة بالحيوانات، حيث تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية عند الظهر.
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وعندما تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، يتم تزويد أقفاص الحيوانات بمكعبات الثلج، ويقول تشاو جيان وي، وهو حارس في حديقة للحياة البرية في بكين، إن رذاذ المياه متوفر على مدار اليوم لترطيب الهواء.
ودفعت موجة الحر التي تسود الصين حالياً الحكومة لإطلاق إنذار أصفر اللون يوم الجمعة 3 آب/ أغسطس ، حيث تطبق السلطات الصينية نظام تحذير بيئي متدرج الألوان، ومن المتوقع أن يستمر حتى الأحد 5 آب/ أغسطس.